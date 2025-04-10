Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan ve tutuklanan 102 kişiye tahliye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması...

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokağa çıkan, polise saldıran ve tutuklananlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

102 KİŞİYE TAHLİYE

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan ve burada polise de saldıran, 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

25 kişinin ev hapsi kaldırıldı.

Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de bulunuyor.

Dün akşam da 25 genç hakkında tahliye kararı verilmişti.

Son 24 saatte 127 protestocu cezaevinden tahliye edilmiş oldu.

"AYRI AYRI TAHLİYE EDİLMELERİNE KARAR VERİLDİ"

Sanık sayısının 139 olduğu, tutuklu sayısının 102 olduğu, konutu terk etmemek adli kontrol tedbiri verilen sanık sayısının 25 olduğu, sunulan vekaletnamelerden sanıkların birden fazla müdafisinin olduğu, tarafların çokluğu nedeniyle İstanbul Adliyesi'nde bu şartları taşıyan duruşma salonunun bulunmadığı salonunun Marmara Açık Ceza İnfaz kurumundaki duruşma salonlarının da dolu olması hususları da dikkate alınarak; yukarıda belirtilen hususlarla birlikte ismi zikredilen tutuklu sanıkların başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değillerse derhal ayrı ayrı tahliye edilmelerine karar verilmiştir.

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20 AYRI SORUŞTURMADA 829 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.

Tutuklananların büyük çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor.