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Saraçhane'de kaldırım taşları söküldü, polisler yaralandı

Saraçhane'de kaldırım taşları söküldü, polisler yaralandı 1 Mayıs nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasında yaşanan arbedede gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken, olay yerine ambulanslar çağrıldı.