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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarından sonra CHP, halkı sokaklara dökmeye başladı.

5 gün önce başlayan CHP çağrılarıyla vandallığın adresi, İBB binasının da bulunduğu Saraçhane Meydanı oldu.

CAMİDE İÇKİ İÇTİLER

Burada bulunan Bozdoğan Kemeri'nde polise saldıran vandallar, Şehzadebaşı Camii'nin avlu duvarında ise içki içip, duvarlara tuvaletini yapmaya başladı.

Her türlü seviyesizlik, saygısızlık, şiddet ve vandallığın gözlemlendiği Saraçhane'de, ne dini ne insani değerlere saygı var.

O saygısızlıklardan en dikkat çekeni ise şu sıralarda sosyal medyanın gündeminde...

NAMAZLA DALGA GEÇTİ

Polise taş atmak için Bozdoğan'da toplanan kalabalık içinden bir provokatör, bir anda kalabalığın önüne geçerek namazla dalga geçmek istedi.

Tekbir alır gibi ellerini kulaklarına götüren ve ardından rükuya eğilen saygısız, hiç beklemediği anda çevik kuvvetin gazıyla karşı karşıya kaldı.

GAZI YİYİNCE KAÇTI

Saygısız provokatör, gazı yiyince kaçmak zorunda kaldı.

O anlara ilişkin görüntüler, X'te gündem oldu.

Namaza karşı bu saygısızlık, büyük tepkiye neden oldu.