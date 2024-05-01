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Saraçhane'de polise tehdit: Hepiniz yargılanacaksınız

Saraçhane'de polise tehdit: Hepiniz yargılanacaksınız 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen sol örgütler ve polisler arasında arbede yaşanırken bazı şahıslar ise polise tehditler savurdu.