Saraçhane'de polise tehdit: Hepiniz yargılanacaksınız

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeni ile Türkiye'nin çeşitli illerinde gösteriler gerçekleştiriliyor.
İstanbul'da ise Taksim Meydanı, gösteri yapmak isteyen grupların hedefinde.
Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı.
Polise saldırı
Bozdoğan Kemeri noktasında Taksim’e çıkmaya çalışan göstericiler arasında yer alan radikal sol örgütler, polise taş ve sopalarla saldırdı.
Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.
Tehditler savurdular
Saraçhane'de toplanarak görevli polis ekiplerine taş ve sopalarla saldıran gruptan bir kişi polisleri tehdit ederek, "Hepiniz yargılanacaksınız" dedi. Güvenlik güçlerini tehdit eden protestocu, polislerin karşısına gelerek parmak salladı.
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