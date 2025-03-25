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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dev yolsuzluk operasyonu...

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

CHP'DEN SOKAK PROVAKASYONU

560 milyar liralık yolsuzlukla ilgili tek kelime edemeyen CHP ise sokak provokasyonlarına başladı.

Özgür Özel'in talimatı ile Saraçhane'de toplanan yüzleri kapalı provokatörler, polisimizi hedef aldı.

Güvenlik güçlerine asit ve balta ile saldıran sokak teröristleri, İBB binasının karşısında bulunan tarihi Şehzadebaşı Camii'ndeki mezar taşlarını kırdı, alkol aldı.

CHP MİLLETVEKİLLERİ DE KATILIYOR

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından süren protestolara CHP’li milletvekilleri de katılıyor.

POLİSİ İTTİRMEYE ÇALIŞTI

Protestolar sırasında polis ekipleri göstericilere müdahale ederken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz polisleri ittirmeye başladı.

YARALANDI

O anlarda ekiplerin biber gazıyla müdahalesi sonucu Yavuzyılmaz da yaralandı.

AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Gaz kapsülleri atılması nedeniyle gazdan etkilenen Yavuzyılmaz'a ambulansta müdahale edildi.

Polisin müdahalesi sırasında yaşananları "Misket kapsülünü tetikle bastılar. Biri de tüple yandan müdahale etti" diye anlatan Yavuzyılmaz, kendisine yapılanların gençlere uygulanan şiddetin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

"BİNLERCE GENCİ KURTARDIK"

Protestoculara polislerin müdahale etmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyen Yavuzyılmaz, "Orada harekete geçen polisleri iki-üç dakika durdurmuş, oyalamış olduk. Bu arada belki binlerce genç uzaklaşma fırsatı buldu" dedi.

Yavuzyılmaz, "O kadar pırıl pırıl gençler geliyor ki barışçıl bir şekilde bir arada olmak için, bu sertliğe o pırıl pırıl çocuklar maruz kaldığında veya yaşlı birileri maruz kaldığında telafisi mümkün olmaz. Cana kast eden bir durum" diye tepki gösterdi.

Protestolara katılan ve polisin müdahalesi sonucu yaralanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da dün, tedavi gördüğü hastane odasından fotoğraflar paylaşmıştı.

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