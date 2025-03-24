Saraçhane'de polisten eylemciye: Neden buradasınız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılan yolsuzluklar, ortaya döküldü...

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında da dün, ilk mahkeme süreci sona erdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, cezaevine sevk edildi.

İmamoğlu destekçileri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla sokaklardaki protestolarını sürdürüyor.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yapılan izinsiz gösterilerde eylemcilerin polis ekiplerine saldırıları da oluyor.

Polis ekipleri ise izinsiz gösteri yapan gençleri uyarıyor ve sakince evlerine dönmelerine istiyor.

Saraçhane'de bulunan bir eylemci kadın da, polisten yardım istedi.

"NEDEN BURADASINIZ"

Kadın eylemci polis ekiplerine, "Yardım etmeye çalıştım. Canım çok acıyor, ne olur." dedi.

Polis ise "Bu kanunsuz bir eylem neden buradasınız?, Neden?, Bir kere neden buradasınız" diye sordu.