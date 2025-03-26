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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılan yolsuzluklar ortaya döküldü...

Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında da dün, ilk mahkeme süreci sona erdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, cezaevine sevk edildi.

İmamoğlu destekçileri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla sokaklardaki protestolarını sürdürüyor.

GÖSTERİCİ İLE POLİS ARASINDAKİ DİYALOG

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda ilginç anlar da yaşanıyor.

Bugün yaşanan görüntülerde bir Çevik Kuvvet Polisi ile genç bir protestocu arasındaki diyalog, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"POLİS AĞABEYLERİM BENİ REDDETMİŞ"

Kalabalığın dağılmasının ardından İBB binası önünde gösteriye devam genç, "Bu saatten sonra bana ne devlet hastanesi bakar, evim yanarsa ne itfaiye gelir, zaten polis ağabeylerim beni reddetmiş." ifadelerini kullandı.

"DEVLET SANA HER ZAMAN BAKAR"

Bu sözler duyan bir polis ise gence, "Devlet sana her zaman bakar." yanıtını verdi.

KAMERALARA YANSIDI

O diyaloglar kameralara yansırken söz konusu video, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.