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Türkiye, CHP eliyle bir kaosun içine çekilmek isteniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yaptı, polisleri hedef gösterdi.

Saraçhane'de toplanan eylemciler, polisi hedef alıyor.

En son eylemde, göstericilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan vardı.

TEK TEK HEPSİ TESPİT EDİLDİ

Alçak bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine toplu olarak küfreden eylemcilere karşı emniyet ekipleri harekete geçti.

İlk operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yerlikaya, "Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine küfredilmesine birçok isimden tepki geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk Milletinin kutsallarına, Türk Milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarfedenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu alçaklığa sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür. Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir paylaşım yaparak şu notu düştü:

"İstanbul Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum. Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır."