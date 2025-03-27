Saraçhane'de tutuklanan gazeteciler tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilere ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gösterileri takip eden 7 gazeteci, gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Gazetecilerin tutukluluklarına yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme gazetecilerin tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaşanan protestolarda, haber takibi yapan 7 gazeteci gözaltına alınmış ardında tutuklanmıştı.

"DURUMLARINA BİR BAKTIRALIM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Dün, AK Parti grup toplantısı öncesi tutuklanan gazetecilere yönelik sorulan soruya şöyle cevap vermişti:

Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım.