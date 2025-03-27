Saraçhane'de tutuklanan gazeteciler tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilere ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gösterileri takip eden 7 gazeteci, gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.
Gazetecilerin tutukluluklarına yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme gazetecilerin tahliyesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yaşanan protestolarda, haber takibi yapan 7 gazeteci gözaltına alınmış ardında tutuklanmıştı.
"DURUMLARINA BİR BAKTIRALIM"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Dün, AK Parti grup toplantısı öncesi tutuklanan gazetecilere yönelik sorulan soruya şöyle cevap vermişti:
Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım.
TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ
Gazetecilerin tutukluluğuna itiraz edildi.
İtirazı görüşen mahkeme, uluslararası haber ajanslarına çalışan foto muhabiri Bülent Kılıç, Fransız haber ajansı AFP’nin foto muhabiri Yasin Akgül, Now Tv muhabiri Onur Tosun, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ile gazeteciler Hayri Tunç ve Zeynep Kuray’ın tahliyesine karar verdi.
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