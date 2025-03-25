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Haber Merkezi

Saraçhane'de eylemcilere hırsızlık şoku...

Saraçhane'de gerçekleşen izinsiz gösterilerde hırsızlık vakaları artmaya başladı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Gösteri alanında meydana gelen hırsızlık olayları, eylemciler arasında büyük bir paniğe neden oldu.

TELEFONU ÇALINDI: GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eyleme katılanlardan bir genç kız, telefonunun çalınmasının ardından büyük bir üzüntü yaşarken, çevresindekiler de benzer mağduriyetler yaşadıklarını belirtti.

Çalınan telefonlar ve diğer değerli eşyalar, göstericilerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir duruma yol açtı.

"O KADAR HEVESLİ GİTMİŞTİK"

Telefonu çalınan genç kız, "Her şey bizim başımıza geliyor. O kadar hevesli gittik, pankart hazırladık gerçekten bizim başımıza geliyor." ifadelerini kullandı.

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Birçok kişi, kalabalık arasında kaybolan eşyalarını bulmaya çalışırken, mağdurların çoğu olayın ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İZİNSİZ GÖSTERİLERDE HIRSIZLIK

Dün geceki eylemlerde hırsızlık mağduru olduğunu belirten bir hesp, yaptığı paylaşımda, tek mağdurun kendisi olmadığını ve izinsiz gösterilerde ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu gözler önüne seriyor.