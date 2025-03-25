Saraçhane'deki gösterilerde sona gelindi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken gelişmeler kayda geçti..

Soruşturma kapsamında büyük bir yolsuzluk ağı ortaya çıkarılırken Ekrem İmamoğlu ise, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası Saraçhane'de toplanan gruplar gösterilerini sürdürüyor..

GÖSTERİLERDE GERGİN ANLAR

Protestolarda 6 gün geride kalırken, CHP çağrılarıyla vandallığın adresi, çoğu zaman İBB binasının da bulunduğu Saraçhane Meydanı oldu.

CAMİDE İÇKİ İÇİP NAMAZLA DALGA GEÇTİLER

Her türlü seviyesizlik, saygısızlık, şiddet ve vandallığın gözlemlendiği Saraçhane'de, ne dini ne insani değerlere saygı var.

Bozdoğan Kemeri'nde polise saldıran vandallar, Şehzadebaşı Camii'nin avlu duvarında ise içki içip, duvarlara tuvaletini yapmaya başladı.

Ayrıca, polise taş atmak için Bozdoğan'da toplanan kalabalık içinden bir provokatör, bir anda kalabalığın önüne geçerek namazla dalga geçmek istedi. Tekbir alır gibi ellerini kulaklarına götüren ve ardından rükuya eğilen saygısız, hiç beklemediği anda çevik kuvvetin gazıyla karşı karşıya kaldı.

SİYONİST GAZETECİ DE PROTESTOLARA DESTEK VERDİ

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen eylemlere yurt dışından katılanlar da oldu.

İsrail askerleriyle defalarca bir araya gelen ve MOSSAD'ın kontrolünde olduğu ifade edilen gazeteci, Saraçhane eylemlerine katılarak provokasyon yapıyordu.

Türkiye'ye 20 Mart'ta geldiği belirlenen siyonist gazeteci, sınır dışı edilerek Amerika'ya gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE KÜFREDİLDİ

Göstericilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan da vardı.

Alçak bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine toplu olarak küfreden eylemcilere karşı emniyet ekipleri harekete geçti.

İlk operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

HIRSIZLIK VAKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Saraçhane'de gerçekleşen izinsiz gösterilerde hırsızlık vakaları ise artmaya başladı.

Gösteri alanında meydana gelen hırsızlık olayları, eylemciler arasında büyük bir paniğe neden oldu.

Eyleme katılanlardan bir genç kız, telefonunun çalınmasının ardından büyük bir üzüntü yaşarken, çevresindekiler de benzer mağduriyetler yaşadıklarını belirtti.

Çalınan telefonlar ve diğer değerli eşyalar, göstericilerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir duruma yol açtı.

SARAÇHANE EYLEMLERİNDE SONA GELİNDİ

Birçok skandalın sahnede olduğu Saraçhane eylemleri bugün son buluyor..

Edinilen bilgilerde bugün bir araya gelecek grubun sonraki günlerde protesto gösterileri düzenlemesi beklenmiyor.