Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla sokağa inen bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

KASKLA YÜZÜNÜ GİZLEYİP NUTUK OKUDU

Gruptan bazılarınca Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller atılırken zaman zaman ilginç manzaralar da oluştu.

Taktığı motosiklet kaskıyla yüzünü gizleyen bir gösterici Bozdoğan Kemeri önünde Nutuk okuyarak kameralara poz verdi.

İLGİLİ HABER CHP sokakları kaosa sürüklüyor: Marjinal örgütler tekrar sahnede