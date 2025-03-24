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DHA

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemcilere, operasyon düzenlendi.

Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla sokağa inen bir gruplar, protestolar sırasında polislere saldırarak tehditler savurdu..

Saraçhane'deki protestolar sırasında A.K. isimli göstericinin, barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik ‘Emekli olduğunda bulacağım seni’ tehdidi kameralara yansımıştı..

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde A.K.’nin, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K., yakalanarak gözaltına alındı.