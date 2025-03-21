ANKA

Tüm gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyona çevrildi..

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası önündeki halk buluşmasında konuştu.

"UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ, ÇÜNKÜ UMUTSUZLUK KAYBETMEKTİR"

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar. Gidip Toros Dağları’na bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." sözleriyle başlayan Yavaş, devamında şu ifadelerde bulundu:

Bir yıldır televizyonlarda kim cumhurbaşkanı olacak tartışması yapılıyor ve yaptırılıyor. Oysa bizler koltuk kavgası içinde değiliz; tam tersine, bu ülkeyi adalet, liyakat ve hukukun üstünlüğü ile yeniden inşa etme mücadelesi veriyoruz. Ortak hedefimiz, yeni bir iktidar. Hukuka bağlı bir iktidardır. Umutsuz olmayacağız. Çünkü umutsuzluk kaybetmektir. Hiç merak etmeyin, Ekrem Başkan da en kısa zamanda aramıza katılacak ve bu büyük Türk milleti olarak Türkiye’yi hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak.

NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNİ OKUDU

Yavaş, açıklamalarının devamında Nâzım Hikmet'in şiirine yer verdi.

Yavaş, şöyle konuştu: