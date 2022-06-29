'Sarallar' suç örgütüne operasyon: 117 şüpheli gözaltına alındı

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Erdal Acar ile İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçlerinin, yasa dışı suç örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas Saral ve Erdal Acar’ın yaptığı suç örgütünün, çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edildi.

13 ilde ortak operasyon

28 Haziran saat 05.00’te, İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlyas Saral ve Erdal Acar da aralarında bulunuyor

İlyas Saral ve Erdal Acar’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda; 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmalar sürüyor.