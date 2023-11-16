Haberler



Gündem



Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni görüntüler

Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni görüntüler İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ‘Kafes Operasyonu’ kapsamında yakalanan Özgür Saral’ın yönettiği suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar bulundu. Emniyet ekipleri tarafından 2 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, çete fertlerinin karıştığı olaylardan birine ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.