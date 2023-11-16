İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen ‘Kafes Operasyonu’ kapsamında çete elebaşı Özgür Saral da dahil 24 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.
Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çetenin işlediği suçları ve eylem tarzlarını derinden incelerken, çok sayıda olaya karışan suç ağının fertlerine ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Yeni detaylara ulaşıldı
Dehşet veren görüntülerde çetenin acımasızlığı gözler önüne serilirken, emniyet güçlerince yapılan incelemeler ve araştırmalarda şüphelilerin eylem profilleri ortaya çıkarıldı.
Ortaya çıkarılan profile göre çete, çok sayıda gasp olayına karıştı.
Eğlence mekanında silahlı kavga görüntüleri ortaya çıktı
Çetenin karıştığı o olaylardan biriyle ilgili olduğu ileri sürülen söz konusu güvenlik kamera görüntülerinde, bir eğlence mekanında gerçekleştiği düşünülen silahlı kavga yaşanıyor.
Bir kişi silahını çekerken, ortamda büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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