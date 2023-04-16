Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisi dronla görüntülendi Sarayburnu'na yanaşan Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, havadan dronla havadan görüntülendi. Türkiye'nin gururu olan gemi yarın ziyarete açılacak.

AA

Türkiye savunma sanayisindeki atılımını bir adım daha ileri taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Erdoğan, teslim töreninde bu başarının vatandaşlarca görülmesi için geminin İstanbul'da ziyarete açılacağını açıkladı.

Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 1 saat süren boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu limanına yanaştı.

Dronla havadan görüntülendi

Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisi dronla görüntülendi.

Yoğun ilgi gördü

TCG Anadolu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

Vatandaşların ziyaretine açılacak

Öte yandan devasa gemi, yarın (17 Nisan) 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.