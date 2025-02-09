Sarı seruma bağlı ölümler sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

AA

Halk arasında 'atom' veya 'sarı serum' olarak bilinen, vitamin takviyeleri içeren serumlar son dönemde Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Ölümcül vakalarla gündem olan sarı serum, özellikle soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemini destekleme amacıyla soğuk havalarda yaygın bir şekilde tercih ediliyor.

'Sarı seruma' bağlı yaşanan can kayıplarındaki artış sonrası uzmanlardan uyarılar yapılırken son açıklama ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

SARI SERUMUN İÇERİĞİ

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından, son günlerde basına yansıyan ölüm vakaları üzerine sarı serum hakkında detaylı bilgilendirmelerin yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, sarı serumun normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebildiği belirtildi.

"ZİNDELİK SAĞLAMA GİBİ SAĞLIK FAYDALARI SAĞLAYACAĞINA DAİR VAATLER BİLİMSEL OLARAK KANITLANMAMIŞTIR"

Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabileceği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

HIZLI VERİLDİĞİNDE BAYILMAYA YOL AÇABİLİYOR

Paylaşımda, sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydasının olmadığı ve bazı durumlarda ise zararının olduğunun bilimsel araştırmalarda da kanıtlandığı bilgisine yer verildi.

⁠Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılmasının kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebildiği, sarı serumun depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabildiği, hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine, bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabildiği belirtildi.

"SERUM İLE DAMARA VERİLECEK HAVA KABARCIKLARI BEYİN FELCİ DAHİL CİDDİ PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR"

Paylaşımın devamında şu ifadelerde bulunuldu: