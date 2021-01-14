Sarı un kurdu nedir? Sarı un kurdu yenir mi, zararlı mı? Sarı un kurdu ne işe yarar?

Sarı un kurdu nedir? Sarı un kurdu yenir mi, zararlı mı? Sarı un kurdu ne işe yarar?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) insan gıdası olarak onayladığı ilk böcek olan sarı un kurdu sosyal medyada viral oldu. Sarı un kurdu nedir, yenir mi gibi sorular merak ediliyor.

Avrupa Gıda Güvenliği'nin onayından geçen bir tür böcek larvası olan un kurdu makarnadan ekmeğe sostan biskivüye birçok gıdanın içinde sofralarda yerini alabilecek.

EFSA'nın raporu, un kurdunun "yeni tür gıda maddeleri" sınıflandırmasına sokulması için yapılan başvuru üzerine geldi.

Görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olan sarı un kurdu nedir, nasıl yenir, ne işe yarar gibi soruların cevapları araştırılmaya başladı.

SARI UN KURDU NEDİR?

Ülkemizde sarı un kurdu gıda içinde kullanılmıyor.

Sarı un kurdu içerik zenginliği nedeniyle zellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Sarı un kurdunun yüzde 48 oranında protein barındırdığı ifade ediliyor.

Kanatlıların yem olarak tükettiği sarı un kurdunun kış aylarında hastalığı önlediği ve hayvanların tüylerini güçlendirdiği biliniyor.

Kuluçkadan çıkan civcivlerde canlı yem un kurdu kullanılması durumunda, kuluçkaların yaşama oranları % 99 oranlarına dayanmaktadır. Yumurta sayısına, yumurta doluluk oranına, yavru yaşama yüzdesine büyük bir katkı sağlar.

SARI UN KURDU YENİR Mİ, ZARARLI MI?

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), un kurdunun gıda sanayisinde kullanımı için olumlu görüş bildirdi.

EFSA, un kurdunun solucan görünümlü ve sarı renkli larvalarının "hem kurutulmuş halde bütün olarak hem de toz halinde" kullanılabileceğini kaydetti. Kurum, larvaların tüketilmesinin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını belirtti.

Yapılan araştırmalar larvanın ağırlıklı olarak protein, yağ ve diyet lifleri içerdiğini, bundan dolayı tüketiminin "fizyolojik dezavantaj" oluşturmayacağını bildirerek, zehir ihtivasını inceleyen toksikolojik araştırmalarda da endişe verici bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.