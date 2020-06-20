Sarı Yelekliler'in koronavirüs arası bitti

Fransa’da koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.

Fransa’da yükselen yaşam maliyetleri ve beraberinde gelen vergi yükünün çalışan ve orta sınıflara düştüğünü iddia eden eylemciler, bu haksızlığın sona ermesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulunmuştu.

2'nci yılına yaklaşan bu protestolar, 2 aylık bir koronavirüs arası vermişti.

ARA BİTTİ, EYLEMLER YİNE BAŞLADI

O ara bitti, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıktı.

Başkent Paris'in farklı kesimlerinden gelen Sarı Yelekliler, kentin merkezlerinde toplanmaya başladı. Eylemcilerin çoğunda maske bulunmazken, aksesuarları haline gelen pankartları eksik olmadı.

Fransa'da Sarı Yelekliler 2 ay sonra yine sokakta İZLE

KIRMIZI BOYALARLA SAĞLIK BAKANLIĞINI BOYADILAR

Fransa Sağlık Bakanlığı’nın önünde toplanan bazı protestocular ise bakanlığın koronavirüs salgınında yetersiz olduğunu belirtmek için binanın girişini kırmızıya boyadı. Söz konusu kırmızı boyanın, ‘kanı’ sembolize ettiği belirtildi.

Protestocular ayrıca bakanlığın önüne madalya şeklinde kesilmiş bir karton bıraktı.