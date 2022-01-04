Iğdırlı dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a zirve tırmanışı yaptı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir araya gelen Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Iğdır Şubesi üyesi 7 dağcı, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'a tırmanışa geçti.

ZİRVEYE ULAŞAN DAĞCILAR, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Yaklaşık 4 saatte dağın zirvesine ulaşan dağcılar, şehitler için saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nı okuyarak Sarıkamış Şehitlerini andı.

Zirvede Türk bayrağı da açan sporculardan Abbas Şurgun, Sarıkamış Şehitleri'nin hatırasını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Kızıldağ'a tırmandılar





"1800 RAKIMLI DAĞA 4 SAATLİK TIRMANIŞIN ARDINDAN ZİRVE YAPTIK"

Şurgun, "Türkiye Ermenistan sınırında bulunan, Tuzluca ilçesinde yer alan 1800 rakımlı dağa 4 saatlik tırmanışın ardından zirve yaptık. Burada şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk, ruhlarına dualar okuduk. Bu vesileyle Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet minnetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.

Azer Serhat Karabağ da Sarıkamış Şehitleri için tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tırmanışla şehitleri anarken, vatan uğruna canını veren tüm şehitleri de rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

"SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 107'NCİ YILINI RAHMETLE ANIYORUZ"

Harun Cengiz de Sarıkamış'ta şehit düşen Mehmetçik'in hüznünü daha derinden hissettiğini belirterek, "Soğuk ve kışa rağmen geri dönmeyi düşünmeden bu toprakları bize yurt kılan tüm şehitlerimizi, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.