Sarıkamış şehitlerinin mücadelesini yansıtan kardan heykeller

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında bugün açılışı yapılacak olan kardan heykeller, ihtişamıyla büyülüyor.

Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde başlatılan kar heykelleri çalışması tamamlandı.

Heykeller ilçe çevresinden taşınan 200 kamyon karla yapıldı.

SARIKAMIŞ KAHRAMANLARI UNUTULMAYACAK

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykellerinin yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucu yapılan heykeller havadan görüntülendi.

BUGÜN ZİYARETE AÇILIYOR

Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin askerin kardan heykeli, bugün düzenlenen törenle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ziyarete açılacak.