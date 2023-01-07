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    Sarıkamış'ta bir otelin tavanı çöktü: Yaralılar var

    Sarıkamış'ta bir otelin tavanı çöktü: Yaralılar var

    Sarıkamış Harekatı'nın 108’inci yıldönümü dolayısıyla hazırlanan belgeselin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanı çöktü. Çökme sonucu yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 19:12
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 19:22
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    Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümü ve Sarıkamış Şehitlerini anma töreni kapsamında hazırlanan belgeselin gala gösterimi için ilçedeki bir otelin salonunda hazırlık yapıldı.

    Gösterinin başlamasına kısa bir süre kala galanın yapılacağı salonun asma tavanı çöktü.

    Çok sayıda davetli çöken asma tavanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılan yaralılar, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

    Sarıkamış'ta bir otelin tavanı çöktü: Yaralılar var

    10 yaralı var

    Kars Valisi Türker Öksüz'ün açıklamalarına göre, yıkıntının altında kalan 10 kişinin hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

    Bakan Kasapoğlu otele geldi

    Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

    AA'nın haberine göre jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Sarıkamış ta bir otelin tavanı çöktü: Yaralılar var #1

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