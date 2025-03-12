Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltında

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada dün düğmeye basıldı.

DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

FİRARİ KİŞİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

ŞÜKRÜ GENÇ GÖZALTINDA

Adresinde bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.