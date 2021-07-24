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    Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

    Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

    Arıza nedeniyle rampa çıkamayan otobüs için yolcular seferber oldu.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 11:44
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    İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, rampaya geldiği esnada aniden arıza yaptı.

    Otobüs, motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamadı.

    YOLCULAR HAREKETE GEÇTİ

    Bunun üzerine aşağı inen yolcular hep birlikte otobüsü itmeye başladı. Otobüs, yolcuların yardımıyla rampadan çıkabildi.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti ViDEO

    Sarıyer de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti #1

    Sarıyer de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti #2

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