Sarıyer'de av sezonu öncesinde balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçıların hazırlıkları havadan görüntülendi.

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağının biteceği 1 Eylül'e sayılı günler kala Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar, hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Balıkçılar, bir önceki avlarda hasar gören teknelerini onarırken ağlarını ise ilmek ilmek örerek yeniliyor.

YENİ SEZONDAN ÜMİTLİLER

Yasağın kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar, yeni sezondan ümitli olduklarını söyledi.

Öte yandan, balıkçıların son hazırlıkları havadan görüntülendi.

“GEÇEN SENE BALIK YOKTU, BU SENE ALLAH'A ŞÜKÜR HER ŞEY VAR”

Teknelerinin hazırlıklarını bitirdiklerini söyleyen balıkçı Aytaç Girit, şu ifadeleri kullandı:

Ağlarımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Personelimiz geldi. Ağlarımızı bitiriyoruz. Bu sene inşallah palamut çok güzel gözüküyor. Palamuttan sonra çinakop, istavrit. Bu sene denizimiz bol gözüküyor. Geçen sene balık yoktu. Bu sene Allah'a şükür her şey var. Havalar iyi gittiği sürece halkımıza iyi balık yedireceğiz. Denizciliğin kıyısı yok. Hava estiğinde karaya ineriz onun haricinde hep denizdeyiz. Bizden genelde ucuz balık ama aracılardan kaynaklı halkımız pahalıya yiyor. Tutuğumuz balıkları hallere gönderiyoruz. Hallerden esnaf alıyor. Biz satış işlerine karışamıyoruz. Hallerden satış oluyor.

"BU SENE DAHA İYİ"

Yıllardır balıkçı olan Yunus Girit ise, “Bir yaz boyunca sezon kapandığı için teknenin bakımları, ağ bakımlarını sezona hazırlık olarak sürdürüyoruz. Geçen sene balık popülasyonu düşüktü. İstavrit ve hamsi haricinde balık yoktu. Bu sene daha iyi gözüktüğü belli.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)