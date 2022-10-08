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    • Sarıyer'de AVM'de yaşanan çatışmada kaç kişi yaralandı? Kimlikleri belli oldu! AVM'de neden çatışma çıktı?

    Sarıyer'de AVM'de yaşanan çatışmada kaç kişi yaralandı? Kimlikleri belli oldu! AVM'de neden çatışma çıktı?

    İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de yaşanan silahlı çatışma vatandaşları endişelendirdi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Peki çatışmada kaç kişi yaralandı ve neden çatışma çıktı?
    • 08.10.2022 - 17:49
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    Sarıyer'de AVM'de yaşanan çatışmada kaç kişi yaralandı? Kimlikleri belli oldu! AVM'de neden çatışma çıktı?

    İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki restorantta yaşanan silahlı çatışma vatandaşları endişelendirdi. İki grup arasında yaşanan tartışmanın sebebi ve kaç kişinin yaralandığı sorgulanmaya başlandı.Peki Sarıyer'deki AVM'de yaşanan çatışmada kaç kişi yaralandı?

    Sarıyer'de AVM'deki çatışmada kaç kişi yaralandı?

    Sarıyer'de bir AVM'de yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Olayad, rrestoranda yemek yiyen müşteriyle beraber 2 kişi silahla yaralandı. 5 şüpheli ise olay sonrası gözaltına alındı.

    Ayazağa'daki bir alışveriş merkezinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen çatışma, alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşandığı belirtilen iki grup arasında yaşandı.

    Sarıyer de AVM de yaşanan çatışmada kaç kişi yaralandı? Kimlikleri belli oldu! AVM de neden çatışma çıktı? #1

    Gittikçe büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş oldu. Tartşmada iki taraf da karşılıklı silahların çekti. Arap asıllı Alman vatandaşı ile birlikte tartışma ile ilgisi olmayan ve olay anında restoranda yemek yemekte olan Lübnan vatandaşı hafif şekilde yaralandı. Olayın sonrasında yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden ise olmadı.


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