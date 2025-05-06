Haber Merkezi

Sarıyer'de geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi üzerinde inşaat alanın yanında bulunan yolda çökme meydana gelmişti.

Çökmenin yaşandığı yol ve çevre düzenlemesi devam ederken, zarar gören alt yapıyı onarım çalışmaları nedeniyle Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi.

TANKERLERLE SU TAŞIDILAR

Yaklaşık 3 gündür suyu olmayan vatandaşlar için Ayazağa Mahallesi Semt Polikliniği'nin bahçesine su tankeri getirildi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ellerinde bidonlarla su kuyruklarına giren ve evlerine su taşıyan vatandaşlar hem İBB'ye hem de Sarıyer Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"3 GÜN DUŞ ALAMIYORUZ"

Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar 3 gündür duş alamadıklarını, bu sebeple hamama gittiklerini belirttiler.

"HAMAM PARASINI BELEDİYE ÖDESİN"

Vatandaşlar, "2025 yılındayız ya 2025, 3 gündür su yok. Ben şimdi yıkanmak için hamama gidiyorum. Kese artı masaj bin 100 TL. Bunu Sarıyer Belediyesi’nin bana ödemesini istiyorum. Çünkü ben normalde evimde yıkanacaktım. O kadar çile çekiyoruz masajda bana belediyenin hediyesi olsun" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Tankerden su almak için sıra bekleyen bir kadın şu ifadeleri kullandı:

Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Lütfen bize de değer verin. Hayvanlar kadar değerimiz yok. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana sularımız kesik. Çok zor bir durum kişisel ihtiyaçlarımız var bulaşıklarımız var. Bu suyu lavabo ve temizlik amaçlı kullanacağız. Bu su içilmez zaten. Üç ya da dört kez su almak için geldim. Su olmayınca olmuyor. Lütfen büyüklere sesleniyorum bizim sesimizi duysunlar. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Eğer biz onları başa getirdiysek bize böyle davranılsın diye getirmedik. Lütfen artık bize biraz değer versinler.

"3 GÜNDÜR BÖYLEYİZ YARINA KADAR BU İŞİN HALLOLMASINI BEKLİYORUZ"

Su problemlerini ifade eden bir başka vatandaş, "Vatandaşların sularını almaları için buraya tanker koymuşlar. Vatandaş suyunu buradan alabilsin diye. 3 gündür böyleyiz yarına kadar bu işin hallolmasını bekliyoruz. Bu suyu da içebilirsek içeceğiz yoksa çamaşır, bulaşık gibi işlerimizde kullanacağız" dedi.