Sarıyer'de deniz çöplüğe dönüştü

Kilyos'a gezmeye giden vatandaşlar, denizin kirliğine dikkat çekti. Denizin üzerinde adeta bir çöp tabakası olduğu gözlemlendi.

Sarıyer'in Kilyos Sahili adeta çöplüğe döndü.

Denizin üzerini kaplayan plastik atık ve çöpler, tabaka oluşturdu.

Sahile gezmeye gelen vatandaşlar ise oluşan görüntü kirliliğinden rahatsız oldu.

Bir diğer yandan da temizleme aracının sahili temizlemeden gittiği görüldü.

"Çünkü bu pislik her yere dağılıyor"

Sahilde oturan bir vatandaş, "Boğazın pisliğini görüyorsunuz. Sarıyer gibi bir yere böyle manzara yakışmaz. Sabahtan beri burası böyle. Yetkililerden bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Bunların görülmesi ve bu pisliğin bir an önce temizlenmesi lazım. Çünkü bu pislik her yere dağılıyor. Dağılınca da deniz kirliliği oluyor. Yetkililerin bir an önce burayı temizlemesini istiyoruz" dedi.

"Temizleme aracı bakarak geçti, temizlemedi"

Sahile gezmeye gelen ve daha önce burasının bu kadar kötü olmadığını ifade eden Yüksel Demircioğlu, "Son yıllarda biz böyle bir pislik görmemiştik. Çok vahim bir durum. Çocukken buralar daha temizdi, burada yüzüyorduk. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar daha iyiydi. Hiç ilgilenilmiyor. Az önce buradan temizleme aracı geçti. Buraya bakarak geçti ama süpürmedi. Her zaman böyle değil ama bugün daha kötü. Ben burayı hiç böyle görmedim. Ben doğma büyüme buralıyım, böyle bir şey görmedim’’ şeklinde konuştu.