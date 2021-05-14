Tam kapanmayı ihlal ederek denize giren bir grup, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı.

Ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ise denetimler artırıldı.

Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşları tek tek uyararak görev belgelerini kontrol etti.

DENİZDE YAKALANDILAR, GİYİNEMEDEN KAÇTILAR

Öte yandan polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini gördü. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken durumu fark eden vatandaşlar ise kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı.

Sarıyer’de denizde yakalanan gençlerin kaçışı VİDEO