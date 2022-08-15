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    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi

    Sağanağın esir aldığı megakentte, su taşkınları yaşandı. Sarıyer’deki bir hastanenin altı katını su basınca, hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi kameraya yansıdı.
    • 15.08.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 16:15
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    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi

    İstanbul’u sabah saatlerinde esir alan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her ne kadar “İstanbul’da hiçbir sıkıntı olmadı” dese de Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin altı katı, sular altında kaldı.

    İtfaiye erleri hastaları taşıdı

    Olay yerine giden İstinye İtfaiye Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı.

    İtfaiye erleri, hastaların kimini sedyelerle, kimini de kucağında taşıyarak çıkardı.

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi VİDEO

    Bel hizasına kadar yağmur suyunda mücadele

    DHA'nın haberine göre su altında kalan hastaneden tahliye edilen hastalar, çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yağan yağmura ve bel hizasına kadar yükselen sulara aldırmadan hastaları taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #1

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #2

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #3

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #4

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #5

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #6

    Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi #7


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