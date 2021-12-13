Sarıyer sahilinde hafta sonunu balık tutarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, oltaya çöp takılınca isyan etti.

İstanbul'un Sarıyer sahilinde hafta sonunu balık tutarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hüsrana uğradı.

Vatandaşlar denize attığı her oltada çöp çekince, isyan kaçınılmaz oldu.

"DENİZ LEŞ GİBİ"

Belediğinin temizlik yapmadığını belirterek, denizde temizlik yapmaya karar veren Bahri Yüksel, “Denizden çıkardığımız çöpleri toparlıyoruz. Haddinden fazla çöp var. Belediye temizliyoruz, temizlik kanalları var diyor ama hiçbir şey yok görünmüyor. Temizlikle alakası yok ve şu an deniz leş gibi.” ifadelerini kullandı.

"BALIK MI TUTUYORUZ ÇÖP MÜ BELLİ DEĞİL"

Adem Çiftçi ise "Balık tutmaya çalışıyoruz ama çöpten başka bir şey tutamıyoruz. Bak direkt çöp. Denizden çöp çıktı. Balık mı tutuyoruz, çöp mü belli değil şu an. Denizlerin bu kadar pis olmaması lazım ama belediyede galiba çalışmıyor. Bakın çöp balığı sahnelerde.” şeklinde konuştu.

Sarıyer'de oltaya balık yerine çöp geldi VİDEO

