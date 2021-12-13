Euro
16.0351
1.98%
Dolar
14.2007
2.29%
Altın
821.07
3.17%
Borsa
2.092
2.8%
Bitcoin
701.999
0.24%
BTXN Coin
38.33
-5.52%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Sarıyer'de oltaya balık yerine çöp geldi

    Sarıyer sahilinde hafta sonunu balık tutarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, oltaya çöp takılınca isyan etti.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de oltaya balık yerine çöp geldi

    İstanbul'un Sarıyer sahilinde hafta sonunu balık tutarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hüsrana uğradı.

    Vatandaşlar denize attığı her oltada çöp çekince, isyan kaçınılmaz oldu.

    "DENİZ LEŞ GİBİ"

    Belediğinin temizlik yapmadığını belirterek, denizde temizlik yapmaya karar veren Bahri Yüksel, “Denizden çıkardığımız çöpleri toparlıyoruz. Haddinden fazla çöp var. Belediye temizliyoruz, temizlik kanalları var diyor ama hiçbir şey yok görünmüyor. Temizlikle alakası yok ve şu an deniz leş gibi.” ifadelerini kullandı.

    Sarıyer de oltaya balık yerine çöp geldi #1

    "BALIK MI TUTUYORUZ ÇÖP MÜ BELLİ DEĞİL"

    Adem Çiftçi ise "Balık tutmaya çalışıyoruz ama çöpten başka bir şey tutamıyoruz. Bak direkt çöp. Denizden çöp çıktı. Balık mı tutuyoruz, çöp mü belli değil şu an. Denizlerin bu kadar pis olmaması lazım ama belediyede galiba çalışmıyor. Bakın çöp balığı sahnelerde.” şeklinde konuştu.

    Sarıyer'de oltaya balık yerine çöp geldi VİDEO

    Sarıyer de oltaya balık yerine çöp geldi #2

    Sarıyer de oltaya balık yerine çöp geldi #3

    Sarıyer de oltaya balık yerine çöp geldi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir