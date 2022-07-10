Kentte etkili olan sağanak yağış sonrası İstinye’de bulunan Neslişah Sultan Camii'sini su bastı. Mahalledeki su birintilerini temizlemek için de zabıtalar ve vatandaşlar seferber oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, insanların yaşamını olumsuz etkiledi.

Pek çok ilçede su baskınları ve taşkınlar yaşanırken Sarıyer İstinye’de bulunan Neslişah Sultan Camii'si de sulara teslim oldu.

Yoğun yağıştan dolayı mahallenin üst kısmında bulunan inşaat alanından kum, camiye doğru indi.

Camiide su baskını yaşandı

Daha sonra boru ve giderlerin tıkanmasının ardından camide su baskını yaşandı. Caminin avlusu ve içi, su ve balçık doldu.

Sarıyer'de sağanak sonrası camiyi su bastı





Neslişah Sultan Camii İmam Hatibi Cengizhan Birinci, yaşanan durumu şu ifadeleri kullanarak açıkladı;

"Gecenin o saatinde hiçbir birimden destek bulamadık, yapabileceğimiz bir şey yoktu"



"Saat 3, 3 buçuk sıralarında su seviyesi epeyce yükseldi. Yağış ilerledikçe mahallemizin üst kısmında bulunan inşaat alanından yoğun bir kum ve mıcır birikintisi mahalleye doğru inmeye başladı.

Daha sonra sular çok kısa süre içerisinde giderleri ve boruları tıkadı, önlenemez hale geldi. Sonrasında sokaktaki su, camiinin içerisine, sokak üzerinde bulunan dükkanlara, evlere ve camimizin lokaline girdi.

Gecenin o saatinde hiçbir birimden destek bulamadık. Mahalleliyle birlikte rögar kapaklarını açmaya çalıştık ama yukarıdan aşağıya yoğun bir şekilde gelen kum onları tamamen doldurmuş vaziyetteydi. Yapabileceğimiz bir şey yoktu.





"Evler, sokaklar ve camimiz maalesef su altında kaldı"



Sabah saatlerinde yağmur kestiğinde belediyeden teknik ekip gelip burada hummalı hızlı bir çalışma yapmış olsaydı mıcır buradan kaldırılabilirdi. Öğlen saatlerinde yeniden başlayan yağmurla evler, sokaklar ve camimiz maalesef tekrar su altında kaldı.

2 defa su baskını yaşadık. Yağmur suyunu biz sabah camiden boşaltmıştık. Şu an gördüğünüz üzere yeniden dolmuş durumda. Daha şimdi mıcırı, kum birikintisini yoldan kaldırıyorlar."

Vatandaşlar ve ekiplerce tahliye çalışması yapıldı

İHA'nın haberine göre; öte yandan mahalledeki su birikintisi, zabıtalar ve vatandaşlar tarafından tahliye edildi.



