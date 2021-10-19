Bindiği taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutan Almancı, sürücü ve durak başkanı sayesinde valizine geri kavuştu.

Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi.

Yolcu, taksinin bagajına koyduğu 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, inerken almayı unuttu.

PARA DOLU VALİZİ SAHİBİNE ULAŞTIRDILAR

Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu. Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksici Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu, polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi valizini teslim aldı.

Sarıyer'de taksi bagajında para dolu valiz unutuldu VİDEO

"HİÇBİR EKSİK YOK, HER ŞEY İÇİNDE"

Valiz sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada.

"ONLARA MİNNETTARIM"

Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım." dedi.

"ÇOK KORKMUŞTU"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu da "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti.

"'SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI' DEDİ"

Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.