Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde eylemciler tencere tavalı gösteri gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu protesto eden bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.

TENCERE TAVALI EYLEM

HDP'li vekil Hüda Kaya'nın da polise saldırdığı eylemlerin ardından, Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde eylemciler, üniversiteyi işgal etmek isteyen eylemcilere destek olarak tencere tavalı gösteri düzenledi.

Sarıyer'de tencere tavalı eylem İZLE

