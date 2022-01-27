Bazı mahallelerde kar nedeniyle 1 haftadır toplanmayan çöplere tepki gösteren vatandaşlardan Hacer Faruk, "Bizim buraya çok kar yağmamasına rağmen, kimse çöpleri almaya gelmiyor" dedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ferahevler, Çayırbaşı ve Tarabyaüstü mahallelerinde bir süredir toplanmayan çöpler, kötü görüntü oluşturdu.

Evlerin önündeki kovaların dolduğu ve sokak ortasında çöp poşetlerinin olduğu görüldü.

"ÇÖPLERİN TOPLANMAMASINA DAİR BİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Bağlar mevkisinde oturan Hacer Faruk, yaklaşık bir haftadır çöplerin alınmadığını, mahallelerinde çöp yığını oluştuğunu belirterek, "Bizim buraya çok kar yağmamasına rağmen gelip çöpler alınmadı. Bu çöplerin böyle olması normal değil. Çöplerin toplanmasına dair bir çalışma yapılmadı. Çöpler alınmadı, tüm mahalle böyle. Çocuklarımız çıkıp oynuyor, büyüklerimiz, yaşlılarımız var, hijyenik bir ortam değil." dedi.

Sarıyer'de toplanmayan çöplere tepki

"TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDIĞINI DA GÖRMEDİM"

Kar yağdığından beri çöplerin evlerin önünde durduğunu belirten Sevgi Kaya da "Tuzlama çalışması yapıldığını da görmedim. Çöp arabaları gelmedi. Kaç gündür bu yoldan geçiyorum, çöpler olduğu gibi duruyor. Ne zaman alınır bilmiyorum ama hiç güzel bir görüntü değil." diye konuştu.