Sarıyer'deki Kilise saldırısı: 1 kişi gözaltına alındı Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı oldu.

Maskeli 2 kişi ayine katılan Tuncer Murat Cihan'a silahlı saldırı düzenledi.

Cihan saldırı sonrasında yaşamını yitirdi.

İlk açıklama Bakan Yerlikaya'dan geldi

Saldırıya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

"Failler yakalanıp yargılanacak"

Daha sonra İstanbul Valisi Davut Gül de açıklama yaparak, konuyla ilgili son durumu paylaştı.

Tek bir kişiye saldırı olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül şunları söyledi:

Hepimizin başı sağ olsun. 52 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok, tek bir kişiye saldırı olmuş. İçeri girilmiş ve vefat eden kişiye saldırıda bulunulmuş. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Paylaşılan diğer bilgilere itibar etmeyelim. Olay çok yeni. Herkes görevini yapıyor. Failler yakalanıp yargılanacak. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.

Bir kişi gözaltına alındı

Yapılan açıklamaların ardından emniyet güçleri tahkikatlarını sıkılaştırdı.

Yapılan incelemeler sonucu saldırganlardan biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer saldırgan aranıyor

Polis, diğer saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırı anı kameralara yansıdı

Görüntülerde ayin başladıktan sonra bir kişinin içeriye girdiği görülüyor.

Bu kişi içeri girmeden cemaatin bir gürültü duymuş gibi davrandığı anlaşılıyor

Bazı cemaat üyeleri kapıya bakıyor. Muhtemelen yaşamını yitiren Murat C.T oldugu tahmin edilen kişi, girişin sağında sıralara yaklaşırken kilise kapısında saldırganlardan biri belirtiyor.

Bu sırada ikinci saldırgan muhtemelen havaya ateş ediyor. Saldırganlardan birisi doğrudan Murat C.T ye yöneliyor kafasına vuruyor veya ateş ediyor. Murat C.T yere düşerken saldırganın yeniden ateş ettiği tahmin ediliyor.

Cemaat panikle kiliseyi terk ediyor. Bazı cemaat üyeleri sıraların altına saklanıyor. Saldırganlardan birisi kapıda beklemeye devam ederken, ikinci saldırgan sıraların ortalarına kadar geliyor. Bir süre sonra iki saldırgan kiliseden ayrılıyor.

İki savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek "Olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

Yayın yasağı getirildi

Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar verdi.

Santa Maria Kilisesi'nin tarihçesi

Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Natività della B.V. Maria di Büyükdere), İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır.

İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır.

Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.