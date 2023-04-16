Şarkıcı Alişan hakkında çıkan iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! "Millet İttifakı iktidara gelirse, beni Türk vatandaşlığından çıkarın" dediği iddia edilen şarkıcı Alişan iddialara tepki gösterdi. Alişan yaptığı açıklamada "Benim vatanım belli senin vatanın neresi şerefsiz" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor.

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından, siyasi arena hızlanmaya başladı.

Milletvekili adayı olmak için adaylığını açıklayan ünlü isimler derken sanatçı isimlerde seçimlere az bir süre kızışan siyasi ortamın içine dahil oldular.

Kızışan ortamdan nasibini alan bir isimde ünlü şarkıcı Alişan.

İddialar dolaşıma sokuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğiyle bilinen ünlü şarkıcı hakkında sosyal medya bazı iddialar dolaşıma sokuldu.

"İktidar değişirse beni vatandaşlıktan çıkarın"

Bir kullanıcı Alişan'ın "Millet İttifakı iktidara gelirse, beni Türk vatandaşlığından çıkarın" dediği iddiasını ortaya attı.

Yalan haberlerin alıcısı çok olduğu gibi bu iddia birçok hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşıma sert çıktı

Alişan, hakkında çıkan asılsız iddialar karşısında söz konusu paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir"

Açıklamasında sert ifadeler kullanan ünlü şarkıcı şu tepkide bulundu:

Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kime demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim Sn. Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyleyim.

"Benim vatanım belli senin vatanın neresi şerefsiz"

Çileden çıktığı her halinden belli olan ünlü şarkıcı tepkisini ileri götürerek şu isyanda bulundu: