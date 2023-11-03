Şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı Şarkıcı fenomen Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Parlak, savcıya ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve Eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasını konuşurken bomba bir haber daha gündeme düştü.

Daha önce Polat'ın gözaltına alınma anlarıyla da dalga geçtiği video ile gündeme gelen şarkıcı Banu Parlak, gözaltına alındı.

Havaalanında gözaltına alındı

Parlak'ın, dolandırıcılık iddiasıyla havaalanında yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak’ın, İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcıya ifade verecek

Parlak’ın, havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek hizmet binasındaki savcıya ifade vermesi bekleniyor.

"Sorumlusu Dilan Polat'tır"

1 Kasım'da Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı.

İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler, silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti.

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır." ifadelerini kullanmıştı.