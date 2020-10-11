Şarkıcı Fettah Can'dan PKK'ya sert tepki

Ünlü sanatçı Fettah Can, terör örgütü PKK'nın ormanları yakmasına çok sert tepki gösterdi. Can, "Bu yangını başlatanların o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım." dedi.

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçramış ve vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.

HATAY'DAKİ YANGINI PKK'NIN ÇIKARDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

PKK'lı teröristlerce başlatıldığı öğrenilen orman yangını, güçlükle söndürülüp kontrol altına alınmıştı.

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olayla ilgili şarkıcı Fettah Can'dan çok sert bir tepki geldi.

"BU YARATIKLARI CEZAEVİNDE BESLEMEYE GEREK YOK"

İşte Fettah Can'ın orman yakan teröristlere verdiği tepki şu şekilde:

"Bu yangını başlatan PKK'lı p*çlerin bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevlerinde beslemeye gerek yok. PKK'lılara sempati duyan herkesin Allah belasını versin.”