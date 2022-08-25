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    Şarkıcı Gülşen tutuklandı

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı

    Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 21:21
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    Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

    Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

    Tutuklandı

    Savcılıkta ifade veren Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı VİDEO

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı #1

    Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek

    Tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülecek.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO ARŞİV

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı #2

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı #3

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı #4

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı #5


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