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    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

    İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi. Dilekçe, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
    • 26.08.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 17:43
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    Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği bir konser sırasında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

    Şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Tutuklandı

    Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Gülşen, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Gülşen için İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklama kararı çıktı.

    1 çocuk annesi şarkıcı, işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor - VİDEO

    Tutukluluğuna itiraz edilidi

    Gülşen'in tutuklanma kararına bugün itiraz edildi.

    DHA'nın haberine göre; şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

    Şarkıcı Gülşen cezaevine girdi - VİDEO

    Şarkıcı Gülşen in tutukluluğuna itiraz edildi #1

    Şarkıcı Gülşen in tutukluluğuna itiraz edildi #2

    Şarkıcı Gülşen in tutukluluğuna itiraz edildi #3


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