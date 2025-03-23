Şarkıcı Hatice, Ekrem İmamoğlu için oy verdi

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Türkiye'nin gündemindeki terör ve yolsuzluk soruşturmasında ilk mahkeme süreci tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebiyle sevk ettiği mahkemede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı, terör suçlamasından serbest bırakılasına karar verildi.

CHP'DE ÖN SEÇİM

İmamoğlu cezaevine giderken kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması için başlayan ön seçimde sandıklar kuruldu oy verme işlemi başladı.

Daha önce ünlüler dünyasından 587 ismin imzasının bulunduğu bir bildiri ile İmamoğlu'na destek açıklaması yapılırken ünlülerden bazı isimler ön seçim sandığına da gitti.

HATİCE OY KULLANDI

O isimlerden biri de şarkıcı Hatice oldu.

Sandık başına giden Hatice, o anlara işikin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Hatice paylaşımında şu ifadelere yer verdi: