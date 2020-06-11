Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yanındaki yeğenine çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.

Antalya Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerine meydana gelen kazada İlçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bu sırada, karşı yönünden gelen başka 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kontrolden çıktı.

Şarkıcı Lara’ya Alanya’da otomobil çarptı- İZLE

LARA VE YEĞENİNİN DURUMU İYİ

Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin (41) olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Y.H.A.’ya çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.

Burada tedaviye alınan şarkıcı Lara ve yeğeninin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.