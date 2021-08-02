Şarkıcı Şehrazat, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya'nın tepkisiyle karşılaştı

Ünlü şarkıcı Şehrazat sosyal medyada başlatılan Türkiye'yi karalama kampanyasına sert çıktı. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya ise Şehrazat'ı eleştirmeye kalktı.

Yangınlarla boğuşan Türkiye, kendisini aciz duruma düşürmeye çalışanlarla da mücadele ediyor.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye yönelik sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' ve 'Global Call' kara propagandası gündeme oturdu.

Açılan etiketler tartışmalara neden olurken, ünlüleri de ikiye böldü.

ŞEHRAZAT AĞRIMA GİTTİ DEDİ, FARAH ZEYNEP ABDULLAH TEPKİ GÖSTERDİ

Son olarak Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi.

Ünlü ismin bu paylaşımına Farah Zeynep Abdullah cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah, "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" ifadesini kullandı.

Abdullah’a Şehrazat'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"SİZ NE ANLARSINIZ VATANIN ONURUNU KORUMAKTAN"

Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.

Bunun üzerine Abdullah'ın verdiği yanıtlarla Şehrazat'ı tiye almaya çalışması sosyal medyada gündem oldu.

HAZAL KAYA DA DAHİL OLDU

Öte yandan Şehrazat'ın yaptığı paylaşıma oyuncu Hazal Kaya da tepki göstermeye kalktı.

Kaya, “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım isterler. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza…Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için…ne tuhaf dertler var ya…” sözleriyle tartışmaya dahil oldu.