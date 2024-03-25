Şarkıcı Selim Gülgören'den 'Ramazan ayı' tepkisi: Ellerinde içki şişeleriyle geziyorlar Şarkıcı Selim Gülgören, Kadıköy'de Ramazan ayında bazı şahısların ellerinde içki şişeleriyle dolaştığını söyleyerek tepki gösterdi. Gülgören, "Şu anda Kadıköy’deyim, herkesin elinde içki şişeleri sokaklarda geziyorlar. Ramazan’da birazcık saygı duyacaksın, özgürlük demek saygısızlık demek değildir” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Müslüman alemi bir Ramazan ayını daha yaşıyor...

Hal böyleyken oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız için 'Onbir ayın sultanı' farklı bir önem taşıyor.

Ramazan ayının devam ettiği şu günlerde şarkıcı Selim Gülgören'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'Kadıköy'de Ramazan ayında ellerinde içki şişeleriyle geziyorlar'

İstanbul Kadıköy'de olduğunu söyleyen Selim , ilçedeki şahısların ellerinde içki şişeleriyle sokaklarda gezdiğini belirtti.

Kadıköy'de doğup büyüdüğü belirten Selim Gülgören, "Ben burada doğdum büyüdüm, hayatım boyunca 19’lu 20’li yaşlarda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elimde içki şişeleriyle buralarda gezmedim." dedi.

"Birazcık saygı duyacaksın: Özgürlük demek saygısızlık demek değildir"

Ramazan ayında sahne almasına rağmen oruç tutan vatandaşlara karşı saygılı olduğunu da aktaran Selim Gülgören, "Ben de şarkıcıyım, mekanlarda sahne alıyorum ama Ramazan’da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir." ifadelerini kullandı.

Gülgören, bu kez de Ramazan ayının Müslüman alemi için önemine vurgu yaptı.

"Burayı iyice ABD gibi Almanya gibi yapmak istiyorsunuz"

Ellerinde içki şişeleriyle dolaşanlara, 'Aileleriniz sizi uyarmıyor mu?' diye soran Gülgören, Türkiye'nin ABD veya Almanya gibi yapılmak istendiğini öne sürdü.

Selim Gülgören'in konuyla ilgili sözleri şöyle: