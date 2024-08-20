Şarkıcı Suavi'nin konserinde tansiyon yükseldi Sanatçı Suavi’nin Beykoz’da düzenlenen konserini bir grup protesto etti. Konsere gelerek “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganları atan grubu polis engelledi.

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Haber Merkezi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, ’19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü’ nedeniyle konser etkinliği düzenlendi.

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı.

Suavi’nin konseri sırasında bir grup tarafından protesto düzenlendi.

"BEYKOZ'DA TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Suavi şarkı söylerken grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı.

Suavi konserine devam ederken gruba polis engel oldu.

Daha sonra protestocu grup olaysız bir şekilde dağıldı.

"GAYRISI TEFERRUAT"

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Suavi, "Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eğlenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin KÖSELER başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı teferruat." dedi.

MHP İLÇE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

Öte yandan konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: