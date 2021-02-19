Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Şarkıcı Yudum, izleyiciler tarafından merak edildi. Yudum Tatar'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Şarkıcı Yudum kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı olan Şarkıcı Yudum, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Şarkıcı Yudum, güzel sesi ve bağlama çalmasıyla izleyenleri mest etti.

'Şarkıcı Yudum kimdir, kaç yaşında?' sorularının cevabı merak edilmeye başlandı.

Peki, Şarkıcı Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Tatar aslen nereli, evli mi? İşte, Şarkıcı Yudum hakkında merak edilenler..

ŞARKICI YUDUM KİMDİR?

1978 yılında Ardahan'da doğan Yudum Tatar’ın babası Ardahan, annesi ise aslen Erzincanlıdır.

Yudum sahne ismiyle tanınan türkücünün dedesi Halk Ozanı Enver Tatar’dır.

Müzik ile iç içe bir ailede büyüyen Yudum’un tüm aile fertleri en az bir enstrüman çalabilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle henüz 6 yaşındayken eğitim almadan bağlama çalmaya başlamıştır.

11 yaşındayken İstanbul Gülhane’de düzenlenen bir ses yarışmasına katılmış ve Altın Lale ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'da eğitim almış ve buradan mezun olmuştur.

Nejat Alp’e ait olan ‘Nerdesin’ isimli şarkıya düet yaparak müzik kariyerine başlayan Yudum, daha sonra Ulus Müzik ile anlaşma imzalamış ve böylece profesyonel müzik kariyerine giriş yapmıştır.

1998 yılında ilk albümü olan ‘Bir Yudum Sevgi’ ile 350 bin satış rakamına ulaşmıştır. Daha sonra 2000’de Yaban Gülü, 2003’te Yollar Hasta Ben Yorgunum, 2007’de Türlü Türlü, 2009’da Haber Saldım, Cumartesi ve Yetmedi albümleri ile ciddi bir başarı yakalamıştır.

2001 yılında İstanbul Avcılarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezi’ni kurmuş ve ardından Küçükçekmece Özel Yudum Müzik Merkesi şubesini açmıştır.

Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Yudum, müzik alanında akademik kariyer yapmayı planlamaktadır.

ŞARKICI YUDUM EVLİ Mİ?

43 yaşındaki Yudum, Erol Koral ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden Karen Asel isminde bir kızı vardır.