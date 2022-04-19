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    Sarma içenler dikkat: Kıyılmış tütüne zam gelecek mi? ÖTV oranı değişti...

    Cumhurbaşkanı Kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Sarma sigara içenler "tütüne zam gelecek mi" araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:35
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    Sarma içenler dikkat: Kıyılmış tütüne zam gelecek mi? ÖTV oranı değişti...

    Paket sigaraya kıyasla daha ekonomik ve sağlıklı olduğu algısı nedeniyle sarma tütün şeklinde sigara kullanımında son yıllarda ciddi bir artış yaşandı.

    Resmi Gazete'de geçtiğimiz yıl yayımlanan karara göre makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası veriliyor.

    Bu nedenle kullanıcılar ise kıyılmış tütün satın alarak kendileri sarıyor.

    Sarmalık kıyılmış tütün alıcılarını ilgilendiren bir karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı değişti.

    Tütün kullanıcıları, "sarmalık tütüne zam mı gelecek" "kıyılmış tütün zamlandı mı"  araştırıyor.

    İşte sarmalık tütünde yeni ÖTV kararı ve detaylar...

    Sarmalık kıyılmış tütüne zam gelecek mi?

    Sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıdı. Öte yandan bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

    Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne tercihin azaltılması hem de vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

    Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi hedefleniyor.

    Sarma içenler dikkat: Kıyılmış tütüne zam gelecek mi? ÖTV oranı değişti... #1


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