Sarp Sınır Kapısı karşılıklı yaya geçişlerine açıldı

Koronavirüs testi negatif çıkan ve istenilen diğer şartları yerine getirenler, hem Türkiye hem de Gürcistan tarafına yaya olarak geçiş sağlıyor.

15 Mart 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, geçişler yeniden başladı.

Yaptırdıkları koronavirüs testi negatif çıkan ve istenilen diğer şartları yerine getirenler, saat 09.00'dan itibaren sınır kapısına geldi.

İşlemlerin ardından sınır kapısının hem Türkiye hem de Gürcistan tarafından yaya olarak geçişler sağlandı.

“SALGIN ÖNCESİ GÜNLÜK ORTALAMA 20 BİN KİŞİ GEÇİYORDU”

Sınır kapısına gelerek incelemelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılmasının bölgede bayram havası yarattığını belirterek, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın canlanacağını söyledi.

Türk vatandaşlarının koronavirüs testlerinin negatif olması ve özel sağlık sigortası belgesiyle 1 Haziran itibarıyla kapıdan geçebileceğini ifade eden Akyürek, "Salgın öncesi bu kapıdan günlük ortalama 20 bin, yıllık 7 milyona yakın insan geçiş yapıyordu. Bugün bakıyoruz geçişler çok az, parmakla sayılacak kadar az. İnşallah en kısa sürede sınır kapısındaki hareketlilik eski günlerine döner." dedi.

“İSTENEN ŞARTLARI SAĞLADIK”

Yolculardan Suat Küçükay ise Gürcistan'da özel bir şirkette yöneticilik yaptığını anlatarak, 14 ay sonra Gürcistan'a geçiş yapacağını aktardı.

Kapının açılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Küçükay, "Çok sayıda insan mağdur olmuştur. Bazı kurallar çerçevesinde geçişler başladı. Biz de istenen şartları sağladık, bugün Gürcistan'a geçeceğiz ve işimizin başında olacağız." ifadesini kullandı.

“TAKSİCİ ESNAFI OLARAK 14 AYDIR BUGÜNÜ BEKLİYORDUK”

Nazike Sakinaze Oğuz da aslen Gürcistan vatandaşı olduğunu belirterek, "Eşim Kemalpaşalı. Benim ailem, anne ve babam Batum'da. 1,5 sene sonra onları görecek olmaktan dolayı heyecanlıyım. Diyecek kelime bulamıyorum. Uzun zaman sonra ilk defa kendi topraklarıma geçeceğim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısında taksicilik yapan Mehmet Yazıcı, şoför esnafı olarak kapının açılmasından dolayı çok memnun olduklarını vurgulayarak, "14 aydır iş yapamıyorduk. Kapının acıkmasıyla bölge canlanacak. Taksici esnafı olarak 14 aydır bugünü bekliyorduk." dedi.